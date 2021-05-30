Путин отказался купаться вместе с Лукашенко

29 мая Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей состоялись переговоры глав двух государств.

На следующий день их общение прошло в неформальной обстановке. "Рабочее купание" – как выразились журналисты. Путин пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море, отметив, что в Сочи сейчас хорошая погода.