Путин отказался купаться вместе с Лукашенко

Президент России Владимир Путин не стал купаться вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Черном море. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Сегодня нет», – ответил представитель Кремля на вопрос, купался ли Путин с Лукашенко в море.
Ранее в СМИ появились фотографии купающегося белорусского лидера.
29 мая Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей состоялись переговоры глав двух государств.
На следующий день их общение прошло в неформальной обстановке. "Рабочее купание" – как выразились журналисты. Путин пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море, отметив, что в Сочи сейчас хорошая погода.
"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - сказал президент РФ.