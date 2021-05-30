Бывший зять Ельцина объяснил, почему Россию возглавил Путин

«Любая критическая публикация или заявления депутатов били ему прямо в сердце», - объяснил Дьяченко.
«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа», — добавил Дьяченко.
«В тот момент дело главной авиационной компании страны стало насквозь политическими и шумным», - напомнил Дьяченко.
«Дело «Аэрофлота» – это удар по Кремлю и правительству Может быть, тут роль сыграла колоссальная, выходившая далеко за пределы разумного ненависть Примакова к Березовскому. Но большой политик не имеет права быть сверх эмоциональным, он должен быть расчетливым», - пишет автор статьи.