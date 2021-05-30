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Бывший зять Ельцина объяснил, почему Россию возглавил Путин

Ювелина Бернст
1 час назад
Экс-зять Ельцина рассказал, почему Путин пришел к власти
Бывший зять Ельцина объяснил, почему Россию возглавил Путин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Алексей Дьяченко, бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина, рассказал, почему нынешний глава страны Владимир Путин стал приемником президента. Об этом он написал в своем блоге на «Эхе Москвы».
По словам Дьяченко, преемником Ельцина мог стать бывший премьер-министр страны Евгений Примаков, но этого не произошло по нескольким причинам. Во-первых, политик не переносил критику в свой адрес.
«Любая критическая публикация или заявления депутатов били ему прямо в сердце», - объяснил Дьяченко.
Во-вторых, Примаков жестко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию главы государства, сказал экс-зять Ельцина, отметив, что «Ельцин не любил, когда на него давили. А Примаков, похоже, стал давить».
Была и третья причина, не связанная с его политическим поведением.
«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа», — добавил Дьяченко.
Кроме того, одной из ошибок Примакова с точки зрения перспективы стать президентом стало его участие в деле «Аэрофлота», считает бывший зять Ельцина. Речь идет об уголовном расследовании и судебном процессе по делу о хищении средств, принадлежащих компании «Аэрофлот». Тогда гендиректор компании Валерий Окулов написал заявление в прокуратуру на акционеров «Аэрофлота», среди которых главным был Борис Березовский.
«В тот момент дело главной авиационной компании страны стало насквозь политическими и шумным», - напомнил Дьяченко.
Именно Примаков посоветовал Окулову пойти к прокурору, пишет Дьяченко, подчеркнув, что премьер-министр должен был оценить политические последствия.
«Дело «Аэрофлота» – это удар по Кремлю и правительству Может быть, тут роль сыграла колоссальная, выходившая далеко за пределы разумного ненависть Примакова к Березовскому. Но большой политик не имеет права быть сверх эмоциональным, он должен быть расчетливым», - пишет автор статьи.
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