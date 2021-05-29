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Песков раскрыл детали беседы Путина и Лукашенко

Майк Габриелян
1 час назад
Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл детали многочасовых переговоров президентов Путина и Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков раскрыл детали беседы Путина и Лукашенко
Фото: ТАССТАСС
Так, стало известно, что Россия продолжит кредитовать Минск. Согласован второй транш госкредита Белоруссии в размере 500 млн долларов (из 1,5 миллиарда до конца июня). Средства поступят в ближайшее время.
Министерствам транспорта РФ и Белоруссии поручено организовать воздушное сообщение с учетом необходимости возвращения белорусских граждан из Европы. Новые рейсы «Белавиа» отправятся в российские города.
Также Владимир Путин поручил МИД РФ тщательно отслеживать дело россиянки Сапеги, задержанной в Белоруссии.
«По инициативе Путина была поднята тема российской гражданки, которая находится в СИЗО. Нам ее судьба небезразлична, но принимаем во внимание, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии», — заявил Песков.
Тема перехода двух стран к единой валюте на встрече не затрагивалась.
По словам Пескова, также обсуждались борьба с пандемией и налоговые вопросы.
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи накануне и продолжились сегодня.
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