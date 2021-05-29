Москва перечислит Минску $500 млн

Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. "Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ.