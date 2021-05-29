Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

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"С визитом в России по-прежнему находится президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, вчера и сегодня происходило общение двух президентов - Лукашенко и Путина", - сказал представитель Кремля, напомнив, что в пятницу прошли официальные переговоры лидеров.

"Сегодня неформальная часть этих переговоров", - отметил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко еще в пятницу "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга". "Сегодня они совершили морскую прогулку", - сообщил Песков, обещав, что пресс-служба Кремля в ближайшее время распространит фото- и видеоматериалы об этом путешествии.

Как отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, ничего необычного в том, что общение двух лидеров в Сочи продлилось больше одного дня, нет. "Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой [в РФ]. Любой гражданин Белоруссии вообще на самом деле чувствует себя [в России] как дома, он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане", - сказал Песков.

Морская прогулка

Телеканал "Россия-24" показал в эфире кадры морской прогулки Путина и Лукашенко. Согласно видео, белорусского лидера сопровождал его сын Николай. Гости прибыли к пирсу, где их ожидал Путин, на катере на воздушной подушке. "Привет", - сказал Путин Лукашенко. Они обнялись в знак приветствия, Николаю Путин пожал руку.

Затем они перешли на белоснежную яхту, где для гостей был накрыт стол с легкими закусками, фруктами и овощной нарезкой. Все трое были одеты в неформальном стиле: Путин - в белой яхтенной куртке, Лукашенко - в черной куртке, Николай - в спортивном джемпере.

За столом президенты оживленно беседовали. Затем перешли на палубу яхты, там они продолжили беседу один на один, обмениваясь, как можно судить по кадрам, и серьезными репликами, и легкими, сопровождая их смехом.

За бортом яхты во время прогулки Путина и Лукашенко проплывала стая дельфинов, и президенты могли наблюдать с палубы за этими морскими животными.

По завершении прогулки яхта вернулась к тому же пирсу. Путин и Лукашенко, прощаясь, вновь обнялись, после чего белорусский президент и его сын отбыли на катере.