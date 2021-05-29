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Стало известно о достигнутых договоренностях Путина и Лукашенко

Ювелина Бернст
52 минуты назад
Telegram-канал "Пул Первого" сообщил темы переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Встреча в Сочи: о чем договорились Путин и Лукашенко
Фото: РамблерРамблер
Главы государств решили вопрос перечисления второго транша государственного кредита для республики. Кроме того, президенты договорились, что авиакомпания "Белавиа" откроет новые рейсы в Россию.
Накануне Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей прошли переговоры лидеров двух стран, которые продолжались более 5 часов.
Главы государств отметили рост сотрудничества Минска и Москвы в различных сферах и выразив надежду на закрепление положительных трендов.
Часть переговоров президенты провели за рабочим ужином и чаепитием. Путин пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Лукашенко также заявил, что договорился с Путиным о помощи украинцам и жителям других стран, желающим вакцинироваться от коронавируса.
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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