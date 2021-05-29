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Еще один россиянин попал в белорусское СИЗО

Ювелина Бернст
40 минут назад
Белорусская правозащитная организация «Весна» сообщила о задержании 20-летнего россиянина Егора Дудникова, которого обвиняют в организации протестов в Минске.
Еще один россиянин попал в белорусское СИЗО
Фото: ТАССТАСС
По данным правозащитников, Дудникова задержали 5 мая в белорусской столице после обыска в квартире, которую он снимал. При обыске был обнаружен и изъят микрофон.
«Если честно, я не думала, что наличие микрофона может быть достаточным основанием для задержания. Особенно, учитывая, что человек занимается обработкой аудио», — сказала мать Дудникова.
Сейчас он находится в СИЗО КГБ. Россиянина обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Также отмечается, что уже две недели к задержанному не пускают адвоката.
По словам матери Дудникова, он переехал в Минск около года назад к своей девушке. Он занимается озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов. Женщина также рассказала, что ее сына задерживали в октябре 2020 года после того, как он вступился за ребенка, которого хотели задержать.
На сегодняшний день в СИЗО КГБ по подозрению в организация массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании вражды содержится также 23-летняя россиянка София Сапега. Ее задержали 23 мая в аэропорту Минска после того, как самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса также сняли и задержали Романа Протасевича — сооснователя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
Политика,София Сапега,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,ФСИН,Минск,
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