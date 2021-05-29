Еще один россиянин попал в белорусское СИЗО

По данным правозащитников, Дудникова задержали 5 мая в белорусской столице после обыска в квартире, которую он снимал. При обыске был обнаружен и изъят микрофон.

По словам матери Дудникова, он переехал в Минск около года назад к своей девушке. Он занимается озвучкой мультфильмов, игр и рекламных роликов. Женщина также рассказала, что ее сына задерживали в октябре 2020 года после того, как он вступился за ребенка, которого хотели задержать.