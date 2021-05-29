Еще один россиянин попал в белорусское СИЗО

На сегодняшний день в СИЗО КГБ по подозрению в организация массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании вражды содержится также 23-летняя россиянка София Сапега
. Ее задержали 23 мая в аэропорту Минска после того, как самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса также сняли и задержали Романа Протасевича
— сооснователя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.