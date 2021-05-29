Глава «Белавиа» гневно отреагировал на санкции Запада: «Издеваются»

Гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что авиаблокада со стороны Запада является "подлостью", поскольку западные санкции ударили по невиновным людям. Так Чергинец прокомментировал мировую реакцию на инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair.

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В на своей странице в Facebook Чергинец заявил, что не понимает, почему должны страдать рядовые граждане и бизнес. Кроме того, Чергинца возмутило, что западные чиновники ввели санкции, не дождавшись выводов международных авиационных властей.

«Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа". Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость», - написал Чергинец.

Он напомнил, что в пандемию «Белавиа» вывозила иностранцев, застрявших в Белоруссии, и получала за это благодарности от Запада. Теперь, когда вводятся санкции, авиакомпания «почувствовала эту незабытую «благодарность» на себе».

Чергинец добавил, что "Белавиа" не будет увольнять персонал, «прорвётся» и «будет летать», невзирая на несправедливые рестрикции.

«Фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком к данному инциденту», - написал гендиректор.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила о начале расследования ситуации с приземлением лайнера Ryanair в Минске. Самолет рейса Афины - Вильнюс экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о бомбе. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич , основатель телеграм-канала Nexta, призывавшего к смене власти в республике путем уличных протестов.