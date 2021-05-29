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Путин и Лукашенко продолжают переговоры в Сочи

Праймиещё 17
30 минут назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают переговоры в Сочи в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов.
"Сегодня общение двух президентов продолжается", — сказал Песков.
Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Сочи,Беларусь,
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