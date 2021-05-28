В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В ГД предложили снизить ставку НДФЛ для работающих студентов

Москва24иещё 4
1 час назад
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить ставку подоходного налога для работающих студентов. Об этом сообщает RT.
В Госдуме предложили снизить налоги студентам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В своем обращении к главе министерства науки и высшего образования Валерию Фалькову законодатель написал, что многие учащиеся вузов вынуждены совмещать обучение с работой, благодаря чему могут оплачивать учебу, аренду жилья, а также собственное содержание.
Обычно студенты заняты в таких сферах, как торговля, услуги, общественное питание. Кроме того, они оформлены по стандартному трудовому договору или по договору гражданско-правового характера и уплачивают каждый месяц подоходный налог по ставке 13%.
Вместе с тем Сухарев отметил, что для определенных категорий работников, например самозанятых, на данный момент существуют льготные налоговые ставки на доход (4–6%).
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях", – говорится в обращении.
Ранее в РФ упростили правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).
Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут принимать участие в этом в добровольном порядке. Список таких банков будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.
Политика,Валерий Фальков,Иван Сухарев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители