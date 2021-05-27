В дом мэра Оренбурга пришли с обысками

18 мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, были опрошены сотрудники мэрии, в том числе заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарева
. По данным пресс-службы администрации Оренбурга, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в коммунальных муниципальных организациях "Биоз", "Комсервис", "Оренбургсервис". При этом претензии, требования или обвинения никому не были предъявлены.