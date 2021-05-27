СМИ: после саммита Путина и Байдена ожидается "локальное потепление"

Владимира Путина и После встречи президентов России и США Джо Байдена в двусторонних отношениях стран ожидается "локальное потепление", пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российских государственных структурах.

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Alexander Zemlianichenko/AP

По данным источников, главы стран могут прийти к договоренностям в сфере стратегической стабильности и в вопросах работы дипломатических миссий.

Так, собеседники издания ожидают, что по итогам саммита Россия и США могут договориться о перезапуске регулярного диалога в сфере стратстабильности и контроля над вооружениями, могут быть созданы профильные рабочие группы.

Кроме того, источники считают, что лидеры государств объявят о намерении решить вопрос с функционированием дипломатических миссий, которое остается затрудненным после отъезда послов Анатолия Антонова Джона Салливана в родные страны на консультации.

При этом в российских государственных структурах также предполагают, что президенты могут найти общий язык по ряду вопросов, связанных с региональными конфликтами.

В частности, речь идет об иранской ядерной сделке, урегулировании ядерной проблемы КНДР и ситуации в Афганистане. 25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве.