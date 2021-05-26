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Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей

News.ru
11 минут назад
Строительство 20 надводных кораблей для Вооружённых сил РФ должно быть завершено в срок. Такое требование выдвинул президент Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого выполнению гособоронзаказа, которое прошло в Сочи в среду, 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
Фото: Kremlin Pool/Global Look PressKremlin Pool/Global Look Press
В определённые госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов, — сказал президент.
В ходе совещания он также попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, и на вопросах обеспечения действий ВС РФ с использованием космических систем и комплексов.
Ранее Владимир Путин на совещании назвал «хорошим показателем» выполнение гособоронзаказа в 2020 году на 99,8%.
Политика,Владимир Путин,Россия,Сочи,
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