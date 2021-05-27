Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи

«Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», – сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.
«Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения», – подчеркнул пресс-секретарь президента, передает ТАСС.
«Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой», – рассказал Песков.