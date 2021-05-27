Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи

«Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», – сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.

Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение лидеров третьих стран «не совсем принято в международной практике» и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ «скорее фигурой речи».

«Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения», – подчеркнул пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые со ссылкой на Лукашенко сообщили, что Путин якобы принес извинения своему белорусскому коллеге за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом.

Песков также добавил, что в Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует главу России об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой.

«Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой», – рассказал Песков.

Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов. «Но на этот раз, конечно, я думаю, что президент Лукашенко все же информирует президента об истории с самолетом. Конечно же, наверняка, будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске», – добавил Песков, передает РИА «Новости»