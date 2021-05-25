Симферополь и Ялту предложили связать канатной дорогой

«По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК. Если говорить о технике – тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», – отметил он, а также добавил, что реализация проекта зависит от того, найдут ли производители инвестора.