В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Крыму предложили связать Симферополь и Ялту канатной дорогой

Деловая газета "Взгляд"
29 минут назад
В Крыму предложили построить уникальную канатную дорогу протяженностью более 50 километров, проходить она будет от Симферополя до Ялты, сообщил председатель комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
Симферополь и Ялту предложили связать канатной дорогой
Фото: ТАССТАСС
«В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты. Уникальную для республики транспортную магистраль длиной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей», – написал он в своем Facebook.
Бабашов отметил, что проект является всего лишь интересным предложением, которое поддержали многие депутаты. Презентация проекта прошла на заседании комитета.
«По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК. Если говорить о технике – тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», – отметил он, а также добавил, что реализация проекта зависит от того, найдут ли производители инвестора.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить на судостроительном заводе «Море» в Феодосии ледоколы, соответствующее предложение уже направлено в правительство.
Политика,Сергей Аксенов,Судостроительный завод "Море",Республика Крым,Симферополь,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители