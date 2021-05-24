Сенатор раскрыл доход Google в России

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Сенатор напомнил, что в 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 году - 74,9 млрд рублей.

«Если Гугл не хочет платить огромные штрафы, а в итоге потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский, то ему следует отказаться от своего высокомерного подхода и понять, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а они будут играть по нашим правилам. Или им придется очень тяжело в России», - предостерег Пушков.

Он также заявил, что у Роскомнадзора «более чем достаточно» оснований для того, чтобы предупредить Google о возможном замедлении трафика.