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Сенатор раскрыл доход Google в России

Вероника Полынина
34 минуты назад
Руководству Google следует не конфликтовать и судиться с Роскомнадзором, а задуматься над тем, как компания будет работать в России. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале, комментируя иск Google по поводу решения Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок на противоправный контент в Youtube.
Сенатор раскрыл доход Google в России
Фото: ReutersReuters
Сенатор напомнил, что в 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 году - 74,9 млрд рублей.
«Если Гугл не хочет платить огромные штрафы, а в итоге потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский, то ему следует отказаться от своего высокомерного подхода и понять, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а они будут играть по нашим правилам. Или им придется очень тяжело в России», - предостерег Пушков.
Он также заявил, что у Роскомнадзора «более чем достаточно» оснований для того, чтобы предупредить Google о возможном замедлении трафика.
Как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google, если в компании не начнут в полной мере выполнять обязанности по удалению незаконного контента из поисковой выдачи. В Роскомнадзоре отметили, что Google не удаляет в среднем 20-30% ссылок на запрещенный в РФ контент.
Политика,Алексей Пушков,Роскомнадзор,Google,Совет Федерации,Россия,
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