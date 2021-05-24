Сенатор раскрыл доход Google в России

Руководству Google
следует не конфликтовать и судиться с Роскомнадзором
, а задуматься над тем, как компания будет работать в России
. Об этом написал
член Совета Федерации Алексей Пушков
в своем телеграм-канале, комментируя иск Google по поводу решения Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок на противоправный контент в Youtube.
Сенатор напомнил, что в 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 году - 74,9 млрд рублей.
«Если Гугл не хочет платить огромные штрафы, а в итоге потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский, то ему следует отказаться от своего высокомерного подхода и понять, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а они будут играть по нашим правилам. Или им придется очень тяжело в России», - предостерег Пушков.
Он также заявил, что у Роскомнадзора «более чем достаточно» оснований для того, чтобы предупредить Google о возможном замедлении трафика.
Как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google, если в компании не начнут в полной мере выполнять обязанности по удалению незаконного контента из поисковой выдачи. В Роскомнадзоре отметили, что Google не удаляет в среднем 20-30% ссылок на запрещенный в РФ контент.