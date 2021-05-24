Встреча Патрушева с Салливаном: О чем говорили представители США и России

Отмечается, что стороны «провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном».

Также стороны «согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене».