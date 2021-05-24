Госдума назвала Лукашенко счастьем для народа

«Всем было понятно, что всё это будет использовано для всё более активного вмешательства во внутренние дела Беларуси. И, как не раз бывало, ударным отрядом этой коалиции выступают правительства стран, которые в силу своей экономической немощи не способны проводить самостоятельную политику, и вынуждены демонстрировать верность хозяевам в Вашингтоне. Но если бы белорусское руководство такого рода выкриков боялось, белорусское государство давно было бы подорвано. А счастье белорусского народа в том, что курс, который проводит Лукашенко, в конечном итоге отвечает интересам широких масс, - написано в сообщении