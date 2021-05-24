Госдума назвала Лукашенко счастьем для народа

Эксперт считает, что экономически не стабильные страны пытаются получить выгоду на фоне скандала с экстренной посадкой борта самолета Ryanair.

Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске. Также в отношении Белоруссии возбуждено два уголовных дела со стороны генпрокуратур Польши и Литвы