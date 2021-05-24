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Госдума назвала Лукашенко счастьем для народа

Анастасия Кирсанова
1 час назад
В Государственной думе считают, что курс политики Александра Лукашенко для белорусов - счастье. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на первого зампреда комитета по международным делам Дмитрия Новикова.
Госдума назвала Лукашенко счастьем для народа
Фото: ТАССТАСС
Эксперт считает, что экономически не стабильные страны пытаются получить выгоду на фоне скандала с экстренной посадкой борта самолета Ryanair.
«Всем было понятно, что всё это будет использовано для всё более активного вмешательства во внутренние дела Беларуси. И, как не раз бывало, ударным отрядом этой коалиции выступают правительства стран, которые в силу своей экономической немощи не способны проводить самостоятельную политику, и вынуждены демонстрировать верность хозяевам в Вашингтоне. Но если бы белорусское руководство такого рода выкриков боялось, белорусское государство давно было бы подорвано. А счастье белорусского народа в том, что курс, который проводит Лукашенко, в конечном итоге отвечает интересам широких масс, - написано в сообщении
Ранее «Рамблер» писал, что 23 мая в Минске был посажен самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. На борту оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который вел Telegram-канал NEXTA. Молодого человека задержали. По его словам, в Белорусии ему грозит смертная казнь.
Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске. Также в отношении Белоруссии возбуждено два уголовных дела со стороны генпрокуратур Польши и Литвы
https://pdmnews.ru/21088/
Политика,Роман Протасевич,Дмитрий Новиков,Александр Лукашенко,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,Беларусь,
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