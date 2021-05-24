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Песков отказался комментировать ситуацию с самолетом Ryanair

Деловая газета "Взгляд"иещё 14
1 час назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.
Песков отказался комментировать ситуацию с самолетом Ryanair
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair», – сказал он журналистам, передает ТАСС.
Песков обратил внимание на то, что «существуют определенные международные авиационные правила». «И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу», – заметил представитель Кремля.
Он также заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что во время инцидента с посадкой самолета в Минске якобы были задержаны граждане России. «Нет, никакой информации (о задержании граждан РФ) у Кремля нет. Но, опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что вместе с Романом Протасевичем была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Политика,Роман Протасевич,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Европарламент,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Минск,
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