Песков отказался комментировать ситуацию с самолетом Ryanair

Песков обратил внимание на то, что «существуют определенные международные авиационные правила». «И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу», – заметил представитель Кремля.

Он также заявил, что Кремль не располагает информацией о том, что во время инцидента с посадкой самолета в Минске якобы были задержаны граждане России. «Нет, никакой информации (о задержании граждан РФ) у Кремля нет. Но, опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет», – сказал он.