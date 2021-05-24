Лавров: Россия прорабатывает встречу Путина и Байдена

«Понимая все это, мы взяли в проработку предложение Вашингтона провести встречу президентов летом этого года в одной из европейских стран. В ходе моей беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 20 мая в Рейкьявике, американская сторона проявила в целом конструктивный настрой, что обнадеживает», – сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
«Подготовка предложений к повестке дня – это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите», – пояснил он.
«В самом общем плане могу сказать, что, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов», – добавил Лавров.