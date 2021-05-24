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Лавров заявил о проработке Москвой встречи Путина и Байдена

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
2 часа назад
Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, добавив, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Лавров: Россия прорабатывает встречу Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Министр отметил, что на России и США – двух крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности. Мировое сообщество не может в полной мере противостоять трансграничным вызовам и угрозам, а также добиваться урегулирования региональных конфликтов без полноценного диалога Москвы и Вашингтона.
«Понимая все это, мы взяли в проработку предложение Вашингтона провести встречу президентов летом этого года в одной из европейских стран. В ходе моей беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 20 мая в Рейкьявике, американская сторона проявила в целом конструктивный настрой, что обнадеживает», – сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
При этом, по словам главы МИДа, лидеры двух государств сами определят ключевые темы беседы.
«Подготовка предложений к повестке дня – это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите», – пояснил он.
«В самом общем плане могу сказать, что, как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов», – добавил Лавров.
Напомним, в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается.
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