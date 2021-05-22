Украина предъявила России условие по водоснабжению Крыма

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21 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов высказал мнение, что попытки Киева наказать крымчан водной блокадой усиливают напряженность между странами и могут привести к гуманитарной катастрофе.

"Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации", — отреагировал на эти слова Николенко.

Он утверждает, что всю воду на полуострове потратили российские военные. Он также добавил, что "в соответствии с нормами международного права" теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после присоединения полуострова к России Украина перекрыла подачу воды в республику.

Проблема водоснабжения в регионе решалась за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, но за минувший год они существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома.