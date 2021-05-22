Мишустин поделился идеей об избавлении страны от бюрократии

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», – приводит ТАСС слова Мишустина.
«Каким я вижу идеальный государственный сервис? Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем, и так далее», – поделился премьер.
«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», – заключил Мишустин.
«Лучших результатов достигает тот, кто раньше узнает об их существовании, понимает, как они работают, а главное – придумает, как их объединить и использовать для того, чтобы создать более удобный продукт для людей», – уточнил он.