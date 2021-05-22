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Facebook и Google предрекли блокировку в России при одном условии

Ювелина Бернст
37 минут назад
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предсказал блокировку в России зарубежных IT-компаний, в том числе Facebook и Google, в случае отказа соблюдать законы и регистрировать филиалы или представительства в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Facebook и Google предрекли блокировку в России при одном условии
Фото: AP PhotoAP Photo
Чтобы не потерять "огромную часть информационного рынка", иностранные IT-компании откроют филиалы или представительства в России, уверен член Совфеда.
Зарубежные IT-компании рассматривают Россию как важную часть своей глобальной системы не только доходов, но и информационного, идеологического присутствия, и «мы не должны это недооценивать», отметил сенатор.
Накануне в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий с 1 января 2022 года владельцев иностранных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тысяч российских пользователей открыть в РФ филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять интересы головных компаний.
Пушков является соавтором данного законопроекта. По его мнению, требования российской стороны "достаточно разумны" и не являются карательными или запретительными.
Сенатор объяснил, что законопроект появился в том числе из-за того, что руководства крупных соцсетей "не выказывали ни малейшего намерения соблюдать законодательство РФ".
"Глобальные социальные сети являются политическими противниками и внешней, и внутренней политики РФ, мы должны отдавать себе в этом отчет", - добавил Пушков.
Политика,Алексей Пушков,Google,Совет Федерации,Госдума,Россия,
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