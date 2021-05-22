Facebook и Google предрекли блокировку в России при одном условии

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Чтобы не потерять "огромную часть информационного рынка", иностранные IT-компании откроют филиалы или представительства в России, уверен член Совфеда.

Зарубежные IT-компании рассматривают Россию как важную часть своей глобальной системы не только доходов, но и информационного, идеологического присутствия, и «мы не должны это недооценивать», отметил сенатор.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий с 1 января 2022 года владельцев иностранных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тысяч российских пользователей открыть в РФ филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять интересы головных компаний.

Пушков является соавтором данного законопроекта. По его мнению, требования российской стороны "достаточно разумны" и не являются карательными или запретительными.

Сенатор объяснил, что законопроект появился в том числе из-за того, что руководства крупных соцсетей "не выказывали ни малейшего намерения соблюдать законодательство РФ".