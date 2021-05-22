РФ ответила Колумбии на обвинения в причастности к протестам

Посольство России
в Боготе
на своем сайте в пятницу назвало заявления министра национальной обороны Колумбии
Диего Молано о причастности Москвы
к проходящим в южноамериканской стране протестам безосновательными.
Фото: © pixabay.com© pixabay.com
«Посольство России в Колумбии выражает глубокое удивление по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано. Мы полностью отвергаем подобные заявления», — заявили в дипмиссии.
Дипломаты назвали «такие серьезные обвинения против нашей страны» абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами. Кроме того, по их словам, данное заявление никак не способствует развитию «традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией».
В посольстве выразили сожаление, что беспорядки привели к человеческим жертвам, и принесли глубокие соболезнования «всем пострадавшим, их семьям и близким».
В городах Колумбии уже более трех недель проходят демонстрации против налоговой реформы. Пострадали более 1,9 тысячи человек, погибли 42. Власти согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако беспорядки продолжились.