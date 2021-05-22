РФ ответила Колумбии на обвинения в причастности к протестам

Посольство России Боготе на своем сайте в пятницу назвало заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности Москвы к проходящим в южноамериканской стране протестам безосновательными.

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«Посольство России в Колумбии выражает глубокое удивление по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано. Мы полностью отвергаем подобные заявления», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты назвали «такие серьезные обвинения против нашей страны» абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами. Кроме того, по их словам, данное заявление никак не способствует развитию «традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией».

В посольстве выразили сожаление, что беспорядки привели к человеческим жертвам, и принесли глубокие соболезнования «всем пострадавшим, их семьям и близким».