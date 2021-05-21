Москва обвинила Украину в нарушении прав человека

Согласно документу, в список юридических лиц, против которых санкции продлеваются еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц. В том числе продлены ограничения против ряда СМИ, в частности, МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил России "ЗВЕЗДА", ОТР, газеты "Московский комсомолец" и других.