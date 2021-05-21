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Россия осудила санкции Украины против российских СМИ

Газета.Ru
1 час назад
Россия решительно осудила санкции Украины, введенные против российских СМИ. Об этом заявил информированный источник в Москве, пишет РИА "Новости".
Москва обвинила Украину в нарушении прав человека
Фото: ReutersReuters
"В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод", - сказал источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против нескольких российских юридических лиц, в том числе МИА "Россия сегодня".
Согласно документу, в список юридических лиц, против которых санкции продлеваются еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц. В том числе продлены ограничения против ряда СМИ, в частности, МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил России "ЗВЕЗДА", ОТР, газеты "Московский комсомолец" и других.
Политика,Владимир Зеленский,Московский комсомолец,НТВ,ВГТРК,РИА Новости,Москва,Россия,Украина,
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