Москва обвинила Украину в нарушении прав человека

"В Москве решительно осуждают односторонние ограничительные меры, которые противоречат нормам международного права и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод", - сказал источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против нескольких российских юридических лиц, в том числе МИА "Россия сегодня".
Согласно документу, в список юридических лиц, против которых санкции продлеваются еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц. В том числе продлены ограничения против ряда СМИ, в частности, МИА "Россия сегодня", телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил России "ЗВЕЗДА", ОТР, газеты "Московский комсомолец" и других.