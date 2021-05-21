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Монсон заявил, что США окружили Россию военными базами

Газета.Ru
17 минут назад
Бывший боец ММА, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон поделился мыслями о напряженных отношениях России и США, передает «РБ-Спорт».
"США окружили Россию военными базами". Бывший боец ММА Джефф Монсон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он подчеркнул, что если смотреть на карту, то можно увидеть 25 или 30 баз НАТО рядом с границами. Также экс-боец вспомнил о том, как СССР попробовал разместить военную базу на Кубе в 1962-м, из-за этого едва не началась ядерная война
«Когда мы говорим про Украину, Донецк, Луганск, Донбасс — все это не про землю и людей, а про деньги, про торговую экспансию США и укрепление ее позиций. Соединенные Штаты окружили Россию военными базами», — заявил Монсон.
Бывший боец — российский политический и спортивный деятель, он стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» с 9 сентября 2018 года. При этом Монсон американец, который получил российское гражданство.
Ранее сообщалось, что Джефф Монсон поделился мнением о распаде Советского Союза. По его мнению, СССР распался из-за реформ Михаила Горбачева, который на тот момент был Генеральным секретарем ЦК СССР. Он выразил мнение, что уровень жизни был достаточно высоким, однако экономика начала разрушаться из-за проведенных изменений.
Политика,Михаил Горбачев,Джефф Монсон,НАТО,Единая Россия,Россия,Красногорск,Куба,Соединенные Штаты,
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