"США окружили Россию военными базами". Бывший боец ММА Джефф Монсон

Он подчеркнул, что если смотреть на карту, то можно увидеть 25 или 30 баз НАТО рядом с границами. Также экс-боец вспомнил о том, как СССР попробовал разместить военную базу на Кубе в 1962-м, из-за этого едва не началась ядерная война
«Когда мы говорим про Украину, Донецк, Луганск, Донбасс — все это не про землю и людей, а про деньги, про торговую экспансию США и укрепление ее позиций. Соединенные Штаты окружили Россию военными базами», — заявил Монсон.
Бывший боец — российский политический и спортивный деятель, он стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» с 9 сентября 2018 года. При этом Монсон американец, который получил российское гражданство.
Ранее сообщалось, что Джефф Монсон поделился мнением о распаде Советского Союза. По его мнению, СССР распался из-за реформ Михаила Горбачева, который на тот момент был Генеральным секретарем ЦК СССР. Он выразил мнение, что уровень жизни был достаточно высоким, однако экономика начала разрушаться из-за проведенных изменений.