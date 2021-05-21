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Посол РФ: G7 ведет «опасную игру», подталкивая Москву к Китаю

BFM.RU
9 минут назад
«Группа семи» ведет «опасную игру», выступая с агрессивной и необоснованной критикой Кремля, заявил агентству Reuters посол России в Лондоне Андрей Келин.
Посол РФ: G7 ведет «опасную игру», подталкивая РФ к КНР
Фото: EPAEPA
В этом месяце министры иностранных дел G7 негативно высказывались против Китая и России. G7 в коммюнике заявила, что Россия оказывает дестабилизирующее влияние на мир из-за ее аннексии Крыма в 2014 году, ее наращивания вооружений на границе с Украиной и ее вмешательства во внутренние дела других стран.
Келин сказал, что критика G7 была предвзятой, конфронтационной, лишенной содержания и разжигающей антизападные настроения среди россиян, в то время как ее агрессивное отношение к России и Китаю сближает две державы.
«Это опасная игра, — сказал 64-летний Келин. — Россия и Китай обладают огромным потенциалом в разных сферах — в экономике, в технологиях, в военном потенциале, в политике — этот потенциал распространяется по всему миру».
Отвечая на вопрос о критике G7 состояния прав человека в России, Келин сказал, что Соединенные Штаты и Великобритания должны уделять больше внимания состоянию собственной демократии после атак на Капитолий США и расовых вопросов в Великобритании.
Политика,В мире,Андрей Келин,Reuters,Москва,Россия,Китай,
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