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В этом месяце министры иностранных дел G7 негативно высказывались против Китая и России. G7 в коммюнике заявила, что Россия оказывает дестабилизирующее влияние на мир из-за ее аннексии Крыма в 2014 году, ее наращивания вооружений на границе с Украиной и ее вмешательства во внутренние дела других стран.

Келин сказал, что критика G7 была предвзятой, конфронтационной, лишенной содержания и разжигающей антизападные настроения среди россиян, в то время как ее агрессивное отношение к России и Китаю сближает две державы.

«Это опасная игра, — сказал 64-летний Келин. — Россия и Китай обладают огромным потенциалом в разных сферах — в экономике, в технологиях, в военном потенциале, в политике — этот потенциал распространяется по всему миру».