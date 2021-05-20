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Умер экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

РИА "ФедералПресс"иещё 1
11 минут назад
Ушел из жизни бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Об этом сообщил Telegram-канал «Лбов». Экс-главе региона было 84 года.
Умер экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов
Фото: ТАССТАСС
«Да, к сожалению, он ушел из жизни», – подтвердили «ФедералПресс» в окружении политика.
Игумнов с 1971 год возглавлял горисполком Кизела, в период 1983-1992 годов работал в областном исполкоме. В 1996 году указом президента был назначен губернатором Пермской области и затем победил на выборах. Опирался на федеральное руководство страны и промышленников. В 2000 году Игумнов собирался переизбраться на второй срок, но проиграл Юрию Трутневу – на тот момент главе Перми. После поражения на выборах Геннадий Игумнов фактически ушел из политики, однако сохранил очень хорошие отношения региональными элитами и остался жить в Перми. Фото: государственный архив Пермского края
Политика,Геннадий Игумнов,Юрий Трутнев,ФедералПресс,
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