Умер экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

Игумнов с 1971 год возглавлял горисполком Кизела, в период 1983-1992 годов работал в областном исполкоме. В 1996 году указом президента был назначен губернатором Пермской области и затем победил на выборах. Опирался на федеральное руководство страны и промышленников. В 2000 году Игумнов собирался переизбраться на второй срок, но проиграл Юрию Трутневу
– на тот момент главе Перми. После поражения на выборах Геннадий Игумнов фактически ушел из политики, однако сохранил очень хорошие отношения региональными элитами и остался жить в Перми. Фото: государственный архив Пермского края