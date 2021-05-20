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Путин расширил список городов трудовой доблести

News.ruиещё 44
3 часа назад
К списку 20 российских городов, удостоенных почётного звания «Город трудовой доблести», были добавлены ещё 11 населённых пунктов. Решение принял президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Путин расширил список городов трудовой доблести
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С инициативой о присвоении званий городам выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В список вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре.
Все эти города достойны почётного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН, — цитирует его агентство.
Путин поддержал Турчака, поблагодарил за предложение и отметил, что знает о проработке вопроса и с общественными организациями, и с людьми на местах, в регионах. Он добавил, что подобным образом надо действовать и дальше.
Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что 1 мая, в День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.
Почётный статус присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Первоначально в перечень городов трудовой доблести вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Политика,Андрей Турчак,Владимир Путин,РАН,Единая Россия,РИА Новости,Киров,Комсомольск-На-Амуре,Магадан,Барнаул,Северодвинск,Пенза,Рыбинск,Тюмень,Красноярск,Коломна,
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