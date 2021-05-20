Путин расширил список городов трудовой доблести

К списку 20 российских городов, удостоенных почётного звания «Город трудовой доблести», были добавлены ещё 11 населённых пунктов. Решение принял президент России Владимир Путин , пишет РИА Новости.

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Все эти города достойны почётного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН, — цитирует его агентство.

Путин поддержал Турчака, поблагодарил за предложение и отметил, что знает о проработке вопроса и с общественными организациями, и с людьми на местах, в регионах. Он добавил, что подобным образом надо действовать и дальше.

Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что 1 мая, в День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

Почётный статус присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».