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Кремль подтвердил контакты по подготовке гипотетической встречи Путина и Зеленского

ТАССиещё 14
1 час назад
Контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осуществляются, но никаких сроков нет. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению", - сказал представитель Кремля.
Однако, по его оценке, "процесс идет непросто".
"Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь российского лидера.
Он ответил отрицательно на вопрос, есть ли сроки для возможной встречи президентов, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, поскольку "пока этот процесс без необходимой конкретики и субстанции".
Ранее в четверг президент Украины заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с главой российского государства.
"Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ [об организации такой встречи]", - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность президента.
Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Россия,Украина,
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