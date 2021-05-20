Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Зеленского

"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению", - сказал представитель Кремля.
"Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь российского лидера.
"Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ [об организации такой встречи]", - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления на должность президента.