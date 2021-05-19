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«Какой взгляд»: Захарова рассказала о работе с Лавровым

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала о том, ругает ли глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров своих сотрудников.
«Какой взгляд»: Захарова рассказала о работе с Лавровым
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что ранее Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана сделал замечание журналисту BBC. Корреспондент издания перевал его речь, расставляя микрофоны.
Мария Захарова опубликовала в своем аккаунте видеозапись инцидента, отметив взгляд Лаврова.
«Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников. Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал», - заявила она.
Политика,Мария Захарова,Тигран Кеосаян,Сергей Лавров,МИД,
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