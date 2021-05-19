«Какой взгляд»: Захарова рассказала о работе с Лавровым

«Рамблер» писал, что ранее Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана сделал замечание журналисту BBC. Корреспондент издания перевал его речь, расставляя микрофоны.
Мария Захарова опубликовала в своем аккаунте видеозапись инцидента, отметив взгляд Лаврова.
«Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников. Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал», - заявила она.