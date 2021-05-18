Мишустин выступит с докладом по реализации послания Путина

Путин выступил с посланием 21 апреля в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В речи он обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед страной. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам - здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией, развитию экономики и инвестиций, инфраструктуры. Также президент затронул проблемы внешней политики и вопросы обеспечения безопасности.

Мишустин 28 апреля сообщил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов. В качестве главной задачи премьер указал на необходимость реализовать послание быстро и эффективно.