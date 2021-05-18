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Мишустин 19 мая выступит с докладом на совещании у Путина по реализации послания

ТАССиещё 2
2 часа назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит президенту РФ Владимиру Путину в среду доклад по вопросам реализации отдельных положений послания главы государства Федеральному собранию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Мишустин выступит с докладом по реализации послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Президент России В. Путин проведет 19 мая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, с которым он обратился 21 апреля 2021 года. С основным докладом выступит председатель правительства М. Мишустин", - говорится в сообщении.
Также запланирован доклад первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о законодательном обеспечении реализации послания. Кроме того, ожидаются выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина, которые будут посвящены ходу выполнения послания в курируемых ими отраслях, добавили в Кремле.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 19 мая Путин проведет совещание по выполнению его послания парламенту, уточнив, что встреча пройдет в режиме видеоконференции.
Путин выступил с посланием 21 апреля в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В речи он обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед страной. Основная часть послания была посвящена внутрироссийским вопросам - здравоохранению, помощи семьям с детьми, борьбе с пандемией, развитию экономики и инвестиций, инфраструктуры. Также президент затронул проблемы внешней политики и вопросы обеспечения безопасности.
Мишустин 28 апреля сообщил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов. В качестве главной задачи премьер указал на необходимость реализовать послание быстро и эффективно.
Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Марат Хуснуллин,Андрей Турчак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,Россия,
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