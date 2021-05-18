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В Совфеде ответили на высылку российского дипломата из Северной Македонии

News.ru
12 минут назад
Ситуацию с высылкой российского дипломата из Северной Македонии прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в Скопье ещё пожалеют о принятом решении, сообщает РИА Новости.
Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, всё это явно не улучшит их отношений с Москвой, — цитирует агентство сенатора.
Джабаров назвал большой глупостью то, что власти Северной Македонии пошли на поводу у Чехии, хотя обвинения Праги в адрес России так и не были доказаны.
Власти балканской республики объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили.
Ранее сообщалось, что Джабаров допустил расширение списка недружественных стран в случае продолжения антироссийской политики. Он отметил, что бывшие страны Варшавского договора, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
Политика,Видео,Владимир Джабаров,НАТО,Совет Федерации,РИА Новости,
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