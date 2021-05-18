Путин воззвал к Израилю и Палестине

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Сегодня в Большом Кремлевском дворце Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств. В ходе мероприятия он призвал к прекращению насилия с обеих сторон в арабо-израильском конфликте.

«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей», — отметил российский президент.

Также он оценил ситуацию в мире как нестабильную, указал на деградацию в сфере безопасности, разрастание застарелых региональных конфликтов. Кроме того, Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны, не забывать ее уроки, сообща вырабатывать общую повестку.

В первой половине мая, как сообщал «Рамблер», между служащими пограничной полиции Израиля и палестинцами начались столкновения в Иерусалиме. Стороны осуществляют ракетные обстрелы территорий, которые занимает противник.

Согласно последним данным, в результате текущего обострения арабо-израильского конфликта в Израиле погибли 10 человек, сотни пострадали. В Палестине погибли более 200 человек, около 1,3 тысячи пострадали.