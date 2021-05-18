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Путин воззвал к Израилю и Палестине

Артём Кульша
1 час назад
Насилие между Израилем и Палестиной должно быть прекращено. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.
Путин воззвал к Израилю и Палестине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня в Большом Кремлевском дворце Путин принимает верительные грамоты от послов иностранных государств. В ходе мероприятия он призвал к прекращению насилия с обеих сторон в арабо-израильском конфликте.
«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей», — отметил российский президент.
Также он оценил ситуацию в мире как нестабильную, указал на деградацию в сфере безопасности, разрастание застарелых региональных конфликтов. Кроме того, Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны, не забывать ее уроки, сообща вырабатывать общую повестку.
В первой половине мая, как сообщал «Рамблер», между служащими пограничной полиции Израиля и палестинцами начались столкновения в Иерусалиме. Стороны осуществляют ракетные обстрелы территорий, которые занимает противник.
Согласно последним данным, в результате текущего обострения арабо-израильского конфликта в Израиле погибли 10 человек, сотни пострадали. В Палестине погибли более 200 человек, около 1,3 тысячи пострадали.
На прошлой неделе Путин в ходе беседы по телефону предметно обменялся мнениями с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Иерусалиме. Оба они высказали серьезную обеспокоенность ею и призвали стороны к деэскалации и мирному урегулированию.
Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,
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