"Предлагаю не гадать": Песков о месте встречи Путина и Байдена

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на вопрос, действительно ли стороны предварительно остановились на Швейцарии в качестве места возможной встречи лидеров.
"Я предлагаю не гадать на кофейной гуще, как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - подчеркнул Песков.
Встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройдет в Швейцарии 15-16 июня, если российская сторона выразит согласие, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в государственных структурах России
.
«В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных», — рассказал источник.
В апреле президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне.
В Кремле в свою очередь заявили, что Россия продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США.
Словения выразила готовность стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МИД страны.
«Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — говорится в сообщении.
Ранее эксперты и бывшие чиновники США заявили, что возможным местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может стать столица Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.
Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков
.
«Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС.
Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он.
«Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости».
Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги.
«Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он.
При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария.
«Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он.
Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне».
«Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК.
По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».
Американский госсекретарь Энтони Блинкен
считает, что прямой разговор президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина пойдет на пользу обеим странам. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.
Американская сторона не желает эскалации в отношениях с Россией, заверил госсекретарь. Напротив, США заинтересованы в восстановления стабильности, но результат во многом будет зависеть от действий Москвы, отметил Блинкен.
«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу», — сказал госсекретарь США.
По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении, и его удивляет, когда некоторые рассуждают о дипломатии как о слабости. Блинкен заметил, что дипломатические переговоры «не исключают из вашего словаря слова "нет"».
Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым
подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений, и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога», – цитирует ТАСС Рябкова.
Он выразил надежду, что на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета Лавров и Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку дня.
Ранее в Госдепе сообщили, что Лавров и Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета.
В пятницу Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита. До этого Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Доцент МГИМО
, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш
назвал «козырь» для США при возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он выразил мнение в интервью «Вечерней Москве».
По словам российского политолога, таким козырем может стать арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука
. Его преследование является «аргументом» для американской стороны.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — выразил мнение Коктыш.
По его словам, до саммита ситуация с Медведчуком никак не разрешится, однако после него «возможны любые сценарии».
Политолог отметил, что идея обмена звучит «сомнительно» с точки зрения ее практической реализации.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
допустил, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.
14 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку
. Медведчука отправили под домашний арест, в его доме прошли обыски. Депутату вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.
В начале мая президент США Джо Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО
14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.