"Предлагаю не гадать": Песков о месте встречи Путина и Байдена

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"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на вопрос, действительно ли стороны предварительно остановились на Швейцарии в качестве места возможной встречи лидеров.



"Я предлагаю не гадать на кофейной гуще, как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - подчеркнул Песков.

Встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройдет в Швейцарии 15-16 июня, если российская сторона выразит согласие, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в государственных структурах России

«В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных», — рассказал источник.

В апреле президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне.

В Кремле в свою очередь заявили, что Россия продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита президентов России и США.

Словения выразила готовность стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МИД страны.

«Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты и бывшие чиновники США заявили, что возможным местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может стать столица Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана.

Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков

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«Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС.

Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он.

«Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости».

Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги.

«Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он.

При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария.

«Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он.

Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне».

«Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК.

По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что прямой разговор президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина пойдет на пользу обеим странам. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Американская сторона не желает эскалации в отношениях с Россией, заверил госсекретарь. Напротив, США заинтересованы в восстановления стабильности, но результат во многом будет зависеть от действий Москвы, отметил Блинкен.

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«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу», — сказал госсекретарь США.

По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении, и его удивляет, когда некоторые рассуждают о дипломатии как о слабости. Блинкен заметил, что дипломатические переговоры «не исключают из вашего словаря слова "нет"».

Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений, и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога», – цитирует ТАСС Рябкова.

Он выразил надежду, что на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета Лавров и Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку дня.

Ранее в Госдепе сообщили, что Лавров и Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета.

В пятницу Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита. До этого Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.

Доцент МГИМО , член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш назвал «козырь» для США при возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он выразил мнение в интервью «Вечерней Москве».

По словам российского политолога, таким козырем может стать арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука . Его преследование является «аргументом» для американской стороны.

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«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — выразил мнение Коктыш.

По его словам, до саммита ситуация с Медведчуком никак не разрешится, однако после него «возможны любые сценарии».

Политолог отметил, что идея обмена звучит «сомнительно» с точки зрения ее практической реализации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что Киев может обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.

14 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку . Медведчука отправили под домашний арест, в его доме прошли обыски. Депутату вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.