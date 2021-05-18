Не устраивал всех: мэр Владивостока лишился поста

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Глава Владивостока Олег Гуменюк уходит со своего поста после более чем двух лет работы. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока. < > В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города», — написал Гуменюк.

Теперь уже экс-мэр заявил, что за время его работы администрация Владивостока сделала «немало» в социальной сфере и области благоустройства.

«Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — добавил он.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев проехал по Владивостоку вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и мэром города Олегом Гуменюком. После поездки и осмотра объектов городской инфраструктуры полпред и глава региона предложили градоначальнику добровольно уйти в отставку.

«Работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть. По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит», — сказал губернатор Приморья.

Он признал, что работа идет, однако «нет значимых моментов», в частности — практически не изменился центр Владивостока. «Толку не будет», если управление городом продолжится в том же духе, добавил глава региона.

Полпред Трутнев подчеркнул, что надо «попросить мэра написать заявление [об увольнении]», обойтись без «публичных действий» и искать человека, который сможет изменить город к лучшему. Он также выразил мнение, что Гуменюк — «разумный человек», но на этом посту нужен кто-то более энергичный.

Губернатор Кожемяко ранее уже критиковал мэра Гуменюка из-за недостаточно быстрой ликвидации последствий «ледяного дождя», накрывшего Владивосток в ноябре 2020 года. Недовольство главы Приморья вызывало и состояние городских автодорог. Тогда же Кожемяко пообещал «принимать решения», если позитивных изменений не будет.

Олег Гуменюк стал мэром весной 2019 года, его избрали городским главой депутаты владивостокской городской думы. Спустя месяц после назначения на пост он отметился резонансной оговоркой. В Техническом лицее мэр проводил учащихся «в последний путь».

«Все школы соберутся на стадионе «Авангард» и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни», — сказал градоначальник.

Затем повисла неловкая пауза, и Гуменюк спросил: «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду», подразумевая, очевидно, что проводит выпускников «в добрый путь». Собравшиеся в зале ученики и их родители сначала удивились, но потом посмеялись над конфузом.