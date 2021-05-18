В апреле Национальный центр кибербезопасности при Центре правительственной связи Великобритании утверждал, что Служба внешней разведки России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds. Тогда глава британского МИД
Доминик Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".