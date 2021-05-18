В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Нарышкин заявил, что за взломом SolarWinds могут стоять Великобритания и США

ТАСС
3 часа назад
Великобритания и США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, интервью с которым во вторник опубликовала вещательная корпорация Би-би-си.
"Одновременно мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение", - сказал он. "Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американскими агентствами или одним из них, но тактика похожа", - добавил он.
"Сюжеты, связанные с отравлениями, кибератаками, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух высокообразованных людей даже неудобно это комментировать. Они выглядят как плохой детектив", - подчеркнул директор СВР.

Утверждения о причастности России

Нарышкин назвал нелепыми, абсурдными утверждения ряда западных стран о причастности России к различным кибератакам, отравлениям, взломам, вмешательству в выборы в других государствах.
"Они настолько нелепы, а подчас даже убоги", что их "даже неудобно комментировать", подчеркнул он.
В апреле Национальный центр кибербезопасности при Центре правительственной связи Великобритании утверждал, что Служба внешней разведки России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds. Тогда глава британского МИД Доминик Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Сергей Нарышкин,МИД,The Guardian,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители