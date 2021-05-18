Совет полпреда: мэр Владивостока ушел в отставку

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Владивостока предоставлено пресс-службой администрации Владивостока

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока», — сообщил Гуменюк.

Мэр уточнил, что считает проделанную работу «хорошим заделом» для будущего развития Владивостока. «Было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — добавил он.

Ранее Трутнев согласился с критикой работы мэра со стороны Кожемяко и призвал Гуменюка уйти в отставку. «Я только могу с вами (Кожемяко) согласиться... Мы с вами эту тему уже обсуждали < > Я думаю, он (Гуменюк) разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека», — заявил полпред президента (цитата по РИА Новости).

Губернатор в свою очередь подтвердил, что его не устраивают результаты работы главы Владивостока. «По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит. < > Работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть», — сказал он.