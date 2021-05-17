Байден предложил Путину встретиться в одной из европейских стран 15–16 июня. В Кремле согласились работать с предложенными датами, однако на официальном уровне согласие о проведении саммита дано не было.

"В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных", — пишет газета.

Собеседники "Коммерсанта" подчеркивают, что пока официальных решении не принято. Швейцария рассматривается как "наиболее вероятная" страна для проведения встречи лидеров двух стран.