Байден предложил Путину встретиться в одной из европейских стран 15–16 июня. В Кремле согласились работать с предложенными датами, однако на официальном уровне согласие о проведении саммита дано не было.
"В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных", — пишет газета.
Многое станет ясно на этой неделе в Рейкьявике, где "на полях" министерского заседания Арктического совета впервые встретятся глава МИД России Сергей Лавров
и госсекретарь США Энтони Блинкен
.
Собеседники "Коммерсанта" подчеркивают, что пока официальных решении не принято. Швейцария рассматривается как "наиболее вероятная" страна для проведения встречи лидеров двух стран.
В начале мая американские СМИ сообщали, что встреча Путина и Байдена может пройти в Праге. Также допускалось, что мероприятие может состояться в Исландии, Словении или Азербайджане.