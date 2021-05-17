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«Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам – это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике , «будем об этом откровенно говорить».

Германии, Франции и Японии. Североатлантический блок наращивает свое присутствие в Арктике. США активно используют Норвегию как полигон в Заполярье. Об этих очевидных фактах рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев , в том числе зарубежным корреспондентам из Америки, Британии, Испании

Разговор, что называется, лицо в лицо произошел на флагмане российского флота, тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий". В колыбель Российского флота минобороны пригласило отечественных и зарубежных корреспондентов, чтобы показать, чем сейчас живут и дышат наши моряки.

Кроме того, командующий Северным флотом, что называется, на пальцах объяснил, почему арктические рубежи России интересны нашим "западным" партнерам. По словам Моисеева, интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО у российских границ в Арктике возросла. И такие действия однозначно оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности.

Адмирал лишний раз напомнил, что рост военной активности иностранных государств в ближней морской зоне в Арктике возрастает год от года. Так, по его словам, блок приступил к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Он отметил, что США и НАТО увеличивают продолжительность присутствия в Баренцевом и Норвежском морях. Здесь, в том числе на регулярной основе, находятся подводные лодки и корабли США.

Командующий отметил, что Норвегия рассматривается США как основной плацдарм в Арктике. Америка размещает в Норвегии средства разведки и наблюдения. Эти средства используются для развития инфраструктуры двойного назначения.

По словам командующего, нельзя отрицать тот факт, что Норвегия имеет исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией. Однако по проблемным вопросам Арктического региона и под внешним давлением Норвегия фактически содействует расширению военного присутствия объединенных сил НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике. Моисеев подчеркнул, что Россия может ответить на эти арктические "потуги" США и НАТО.

"Сейчас в Арктике развернута группировка, способная реагировать на все угрозы.", - заявил Моисеев.

Арктика станет тестом американо-российских отношений перед саммитом Байдена Путина , полагает AFP. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен начинает турне, посвященное Арктике — новому участку соперничества с Китаем — и первой возможности проверить испортившиеся отношения с Россией перед вероятным саммитом Джо Байдена и Владимира Путина.

Блинкен вылетел в Копенгаген, где в понедельник встретится с лидерами Дании, а затем отправится в Исландию на министерскую встречу Арктического совета, запланированную на среду и четверг.

В Рейкьявике в центре внимания будет его встреча тет-а-тет со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, первая встреча на высоком уровне между двумя враждующими державами после избрания нового американского президента.

Арктика, обширная территория с экстремальными условиями вокруг Северного полюса, в последние годы заняла свое место в глобальной геополитической конкуренции между восемью прибрежными странами, которые являются членами Арктического овета (США, Россия, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия), за свои природные ресурсы, водные пути и стратегическое положение.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров рассмотрят «все аспекты двусторонних отношений — хорошие, плохие и промежуточные», сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс . Достаточно сказать, что «плохие», вероятно, будут преобладать, поскольку Вашингтон обвиняет Кремль во вмешательстве в выборы, шпионаже и серийных кибератаках.

Но внешняя политика нового американского правительства очень прагматична и способна находить точки соприкосновения со своими злейшими врагами там, где Соединенные Штаты заинтересованы, например, в климате или разоружении.

В этом состоит цель встречи в Рейкьявике, которая должна привести к утверждению первого саммита Путина и Байдена в Европе в июне. «Мы хотим проверить возможность сделать наши отношения с Москвой более стабильными и предсказуемыми», — пояснил Нед Прайс.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2020 год рассказал о планах по реализации программы развития Арктической зоны. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в конце марта правительство приняло государственную программу по развитию Арктики. На ее реализацию в ближайшие три года направят около 15 миллиардов рублей, при этом 3,5 миллиарда из упомянутой суммы будут выделены уже в этом году. Основная цель такого финансирования — обеспечить развитие региона, привлечь инвесторов и создать новые рабочие места.

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«Есть территории, где по объективным причинам это сложнее. Они требуют особого подхода из-за своего геополитического положения. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке и Арктике», — сказал премьер-министр.

Ранее директор «Востокгосплана» Михаил Кузнецов говорил о том, что Арктика и Дальний Восток обладают уникальными ресурсами для развития новых зеленых видов производства энергии. По его словам, энергоэффективные технологии на основе возобновляемых источников позволят ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей.

Выполнение задач по борьбе с подводными лодками противника в ближней морской зоне отработала корабельная поисково-ударная группа Северного флота, сообщает 21 апреля пресс-служба военного объединения.

Противолодочные учения были проведены в рамках межвидовых командно-штабных маневров по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

«Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

Кроме того, экипажи «отработали совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику».

В этом эпизоде учений были задействованы экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ противолодочной авиации СФ . В роли противника выступала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, рассказал, что регионы, активно занимающиеся развитием дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры, смогут претендовать на поддержку Кремля. По словам главы государства, в ЯНАО в ближайшее время должно начаться строительство Северного широтного хода (СШХ) — его проекты пройдут экспертизу правительства РФ, а ЯНАО получит дополнительные средства на их реализацию.

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«В ЯНАО совместно с крупными компаниями запустят строительство Северного широтного хода — железнодорожную магистраль, которая даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать, есть для этого все возможности», — заявил Владимир Путин.