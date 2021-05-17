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"Это наша земля": Лавров предостерег НАТО от «наступления» в Арктику

Елена Прошина
51 минуту назад
«Наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.
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«Подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам – это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немного другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, которая всячески пытается обосновать необходимость прихода НАТО в Арктику», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, «будем об этом откровенно говорить».

НАТО активно наращивает свое присутствие в Заполярье

Североатлантический блок наращивает свое присутствие в Арктике. США активно используют Норвегию как полигон в Заполярье. Об этих очевидных фактах рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, в том числе зарубежным корреспондентам из Америки, Британии, Испании, Германии, Франции и Японии.
Разговор, что называется, лицо в лицо произошел на флагмане российского флота, тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий". В колыбель Российского флота минобороны пригласило отечественных и зарубежных корреспондентов, чтобы показать, чем сейчас живут и дышат наши моряки.
Кроме того, командующий Северным флотом, что называется, на пальцах объяснил, почему арктические рубежи России интересны нашим "западным" партнерам. По словам Моисеева, интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО у российских границ в Арктике возросла. И такие действия однозначно оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности.
Адмирал лишний раз напомнил, что рост военной активности иностранных государств в ближней морской зоне в Арктике возрастает год от года. Так, по его словам, блок приступил к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Он отметил, что США и НАТО увеличивают продолжительность присутствия в Баренцевом и Норвежском морях. Здесь, в том числе на регулярной основе, находятся подводные лодки и корабли США.
Командующий отметил, что Норвегия рассматривается США как основной плацдарм в Арктике. Америка размещает в Норвегии средства разведки и наблюдения. Эти средства используются для развития инфраструктуры двойного назначения.
По словам командующего, нельзя отрицать тот факт, что Норвегия имеет исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией. Однако по проблемным вопросам Арктического региона и под внешним давлением Норвегия фактически содействует расширению военного присутствия объединенных сил НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике. Моисеев подчеркнул, что Россия может ответить на эти арктические "потуги" США и НАТО.
"Сейчас в Арктике развернута группировка, способная реагировать на все угрозы.", - заявил Моисеев.

AFP: Арктика станет тестом американо-российских отношений перед саммитом Байдена и Путина

Арктика станет тестом американо-российских отношений перед саммитом Байдена и Путина, полагает AFP. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен начинает турне, посвященное Арктике — новому участку соперничества с Китаем — и первой возможности проверить испортившиеся отношения с Россией перед вероятным саммитом Джо Байдена и Владимира Путина.
Блинкен вылетел в Копенгаген, где в понедельник встретится с лидерами Дании, а затем отправится в Исландию на министерскую встречу Арктического совета, запланированную на среду и четверг.
В Рейкьявике в центре внимания будет его встреча тет-а-тет со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, первая встреча на высоком уровне между двумя враждующими державами после избрания нового американского президента.
Арктика, обширная территория с экстремальными условиями вокруг Северного полюса, в последние годы заняла свое место в глобальной геополитической конкуренции между восемью прибрежными странами, которые являются членами Арктического овета (США, Россия, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия), за свои природные ресурсы, водные пути и стратегическое положение.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров рассмотрят «все аспекты двусторонних отношений — хорошие, плохие и промежуточные», сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Достаточно сказать, что «плохие», вероятно, будут преобладать, поскольку Вашингтон обвиняет Кремль во вмешательстве в выборы, шпионаже и серийных кибератаках.
Но внешняя политика нового американского правительства очень прагматична и способна находить точки соприкосновения со своими злейшими врагами там, где Соединенные Штаты заинтересованы, например, в климате или разоружении.
В этом состоит цель встречи в Рейкьявике, которая должна привести к утверждению первого саммита Путина и Байдена в Европе в июне. «Мы хотим проверить возможность сделать наши отношения с Москвой более стабильными и предсказуемыми», — пояснил Нед Прайс.

Правительство России направит миллиарды рублей на развитие Арктики

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2020 год рассказал о планах по реализации программы развития Арктической зоны. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил, что в конце марта правительство приняло государственную программу по развитию Арктики. На ее реализацию в ближайшие три года направят около 15 миллиардов рублей, при этом 3,5 миллиарда из упомянутой суммы будут выделены уже в этом году. Основная цель такого финансирования — обеспечить развитие региона, привлечь инвесторов и создать новые рабочие места.
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«Есть территории, где по объективным причинам это сложнее. Они требуют особого подхода из-за своего геополитического положения. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке и Арктике», — сказал премьер-министр.
Ранее директор «Востокгосплана» Михаил Кузнецов говорил о том, что Арктика и Дальний Восток обладают уникальными ресурсами для развития новых зеленых видов производства энергии. По его словам, энергоэффективные технологии на основе возобновляемых источников позволят ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей.

Северный флот в ареле отработал уничтожение подлодок противника в условиях Арктики

Выполнение задач по борьбе с подводными лодками противника в ближней морской зоне отработала корабельная поисково-ударная группа Северного флота, сообщает 21 апреля пресс-служба военного объединения.
Противолодочные учения были проведены в рамках межвидовых командно-штабных маневров по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.
«Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.
Кроме того, экипажи «отработали совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику».
В этом эпизоде учений были задействованы экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ противолодочной авиации СФ. В роли противника выступала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Путин дал задачу запустить Северный широтный ход в ЯНАО

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, рассказал, что регионы, активно занимающиеся развитием дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры, смогут претендовать на поддержку Кремля. По словам главы государства, в ЯНАО в ближайшее время должно начаться строительство Северного широтного хода (СШХ) — его проекты пройдут экспертизу правительства РФ, а ЯНАО получит дополнительные средства на их реализацию.
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«В ЯНАО совместно с крупными компаниями запустят строительство Северного широтного хода — железнодорожную магистраль, которая даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать, есть для этого все возможности», — заявил Владимир Путин.
Благодаря строительству СШХ — железнодорожной магистрали между станциями Обская и Коротчаево — соединятся Северная и Свердловская железные дороги. Ранее министр по развитию Арктики Александр Козлов заявил, что РЖД профинансирует проект на 100 млрд рублей. В ЯНАО одновременно с этим появились планы по строительству моста через Обь, который станет важным звеном СШХ.
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