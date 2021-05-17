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"Мы с большим разочарованием наблюдаем, как организация становится заложником навязанного России противостояния, как она отдаляется от своей главной уставной цели - укрепление единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепление единства европейских народов, - сказал он. - Мы видим, как дух компромисса и сотрудничества вытесняется блоковым мышлением, как потихонечку размывается культура консенсуса. Это, конечно, ослабляет организацию как одну из центральных для выполнения ее функций и потихонечку превращает ее в арену конфронтации".

Грушко указал, что любая организация не находится в политическом вакууме, а развивается в определенном политическом контексте.

"Но мы исходим из того, что в интересах всех государств Совета Европы оградить его максимально от текущих флуктуаций международных отношений, а продолжать использовать для поиска позитивной повестки дня и общих интересов. Именно в таком качестве эта организация будет востребована государствами-участниками. Если они будут терять интерес к этой организации, то ее будущее, видимо, не очень завидное", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что превращение институтов СЕ в инструмент давления на Россию и другие страны идет вразрез с уставными обязательствами и ценностями организации.

"Никто не подвергает сомнению необходимость выполнять обязательства в рамках Совета Европы, в том числе решения суда, но при этом нельзя забывать, что членство в международной организации - не игра в одни ворота, и те, кто сегодня использует свое большинство в организации, должны понимать, что превращение институтов Совета Европы в инструмент давления на Россию или другие страны - это прямой отход от уставных обязательств и ценностей, чреватый последствиями", - указал он.

Деятельность ЕСПЧ

По словам Грушко, Россия обеспокоена политизацией работы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что угрожает всей правозащитной системе Совета Европы.

"Нас беспокоит политизация деятельности ЕСПЧ, чья беспристрастность призвана оставаться базовым условием существования не только самого суда, но и всей правозащитной системы Совета Европы", - сказал он.

Грушко указал на множащиеся межгосударственные иски и "деформацию международно-правовых норм".

"В этом контексте не могу не отметить доктрину эффективного контроля, под вопрос поставлен принцип субсидиарности суда, расширительно трактуется ЕСПЧ. Все это закладывает настоящие мины под фундаменты советоевропейского дома", - добавил высокопоставленный дипломат.

Грушко заявил, что Россия выполняет примерно 98% постановлений ЕСПЧ в полном объеме.

"Не лишним будет отметить, что по количеству принятых судом к рассмотрению исков пропорционально численности населения только этот метод дает адекватную картину. На сегодняшний день мы находимся где-то на 30-м месте из 47 государств Совета Европы и выполняем примерно 98% постановлений ЕСПЧ в полном объеме", - указал он.

По словам Грушко, такая практика не только помогает гражданам, но и оказывает существенное влияние на развитие нормотворчества в России.

"Напомню, что Россия за эти годы стала участницей 68 договорно-правовых актов Совета Европы, 36 конвенций и 32 протоколов, которые применяются в интересах наших граждан. Вместе с положениями Европейской конвенции по правам человека и судебной практикой СПЧ эти документы оказали значительное влияние на российское законодательство и правоприменительные практики", - добавил дипломат.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за трагедии в Одессе, которая произошла в 2014 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всего через несколько дней после данных событий он, будучи главой российской делегации в организации, направил в ПАСЕ фотографии жертв украинских радикалов и потребовал жесткой реакции со стороны ассамблеи на «акт массового убийства».

Парламентарий отметил, что после долгого молчания ПАСЕ все же вяло призвала к расследованию. Тем не менее Киев так и не провел его, но к украинской делегации санкции применены не были.

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«Это все, что нужно знать о ПАСЕ и ее псевдо-приверженности правам человека, демократии и верховенству закона», — резюмировал он.

Ранее вице-спикер Госдумы , нынешний глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой обвинил Европу в игнорировании трагедии в Одессе. Толстой напомнил, что виновные в трагедии до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности. По его мнению, европейские структуры закрывают на эту ситуацию глаза, а те, кто может быть причастен к произошедшему, «легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации».

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что России нужно будет покинуть Совет Европы, если европейские власти запустят трехстороннюю процедуру реагирования на нарушение устава СЕ.

Глава российской делегации в ПАСЕ уверен, что России необходимо пересмотреть свою роль в международной организации.

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«Мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем», — сказал он в ходе «круглого стола» «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Он отметил, что выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы, так как членство в этих организациях едино.

«Окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, и по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, это ровно в этой логике находится», — добавил парламентарий.

Толстой уверен, что российской стороне стоит продумать формирование «тех или иных органов, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы». По его мнению, «на фоне шельмования» России никакие доклады Москвы не изменят положение дел. Поэтому России стоит себя «осознать отдельной цивилизацией».

«Сейчас мы с вами обсуждаем эту ситуацию и кажется невозможным то, что Россия может выйти из Совета Европы — это невозможно себе представить», — сказал Толстой.

В продолжении своей речи он сообщил о разговоре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она спросила у депутата про ЕСПЧ.

«Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если у нас их нет — то мы можем создать внутри правовой нашей системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав», — уверен он.

По его словам, «конфронтационный подход, преследование России», ее «дьяволизация в глазах общественного мнения» стран-участниц СЕ будет продолжаться, пока Россия «не имеет союзников, пока не понимает, зачем в этой организации находится».

В свою очередь, сама Москалькова отметила на «круглом столе», что выступает за продолжение взаимодействия России с европейскими странами на площадке СЕ.

«Будем мы в Совете Европы или не будем в Совете Европы, но температура противостояния будет расти. Чем более сильной будет Россия, тем больше будет накал этой борьбы. И нам площадка Советы Европы здесь очень нужна, потому что это площадка для того, чтобы мы высказывали нашу концепцию, наше видение развития общества и интеграции — сказала она, подчеркнув, что является сторонницей того, чтобы «эта площадка оставалась, мы на ней могли работать».

В то же время омбудсмен отметила, что российской делегации в ПАСЕ приходится «очень тяжело».

«Они принимают на себя первый удар, они первые, кто должны отстоять наше видение ценностей, наше представление о правах и свободах человека и механизмах, их защищающих», — сказала она.

У замглавы МИД России Александра Грушко свое мнение на этот счет. На заседании в Совете Федерации он отметил, что Россия готова работать в СЕ на основе устава организации, но ее терпение испытывать не нужно.

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования. <...> Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — обратил внимание чиновник.

Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич также отмечала, что сотрудничество с Россией в вопросе прав человека и демократии жизненно важно.

Трехсторонний механизм реагирования

В январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ. Он может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержки не менее трети участников ПАСЕ.

Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией. Санкция, которую предусматривает механизм, — исключение парламентариев из ассамблеи и ограничение доступа на другие площадки СЕ. Но перед этим будет несколько этапов переговоров и консультаций.

Парламентарии, которые представляют Россию в ПАСЕ, недовольны тем, что резолюция не отменяет возможности оспаривания полномочий делегаций. Ранее Толстой отметил, что страны-участницы организации необходимо лишить такого права, потому что ежегодно это «превращается в украинский цирк».

«Либо это, либо трехсторонний механизм. Нельзя присвоить себе и то и то и пытаться этим манипулировать», — сказал депутат в комментарии ТАСС.

«Конечно, они не хотят. Это считается таким завоеванием ассамблеи, а я считаю, что это просто самоприсвоенные полномочия, которые не отвечают уставу Совета Европы», — добавил он.

Ранее Толстой отмечал, что в случае оспаривания полномочий российской делегации, Россия выйдет из состава организации. Такие заявления звучали на фоне выступлений украинских парламентариев, которые в первый же день зимней сессии попытались оспорить полномочия россиян. В качестве причины они называли «продолжающиеся нарушения прав человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Оккупированной территорией в Киеве считают Крым, Москва неоднократно напоминала, что полуостров попал под юрисдикцию России на законных основаниях, так как прошел референдум.

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Мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести. <...> Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, — цитирует ТАСС парламентария.

Ранее ПАСЕ потребовала освободить Навального до очередного заседания ассамблеи, которое пройдёт с 7 по 9 июня. Решение ПАСЕ предполагает, что к этому времени российский блогер должен быть на свободе.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу « Ив Роше ».