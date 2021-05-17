«Взгляды изменились»: почему оппозиционеры идут в «Единую Россию»

КПРФ и На праймериз «Единой России» заявился ряд кандидатов, ранее представлявших оппозиционные партии. Опрошенные «Газетой.Ru» политики объяснили свое решение большей эффективностью партии власти по сравнению с другими политическими силами. При этом в ЛДПР «Справедливой России» такие прецеденты оценили достаточно негативно, сравнив «перебежчиков» с предателями и даже «мусором».

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"Единая Россия" 14 мая окончательно завершила прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых будут отобраны кандидаты в депутаты Госдумы и региональных заксобраний от правящей партии.

По оценке оргкомитета, участвовать во внутрипартийных выборах решили более 7,6 тыс. человек, в том числе свыше 230 действующих законодателей нижней палаты парламента.

Предварительное голосование "Единой России" будет проходить с 24 по 30 мая через портал "Госуслуги", его итоги будут известны 1 июня.

Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборах в региональные законодательные органы власти и Госдуму в рамках единого дня голосования.

В этом году во внутрипартийных выборах "Единой России" решили принять участие не только представители партии власти, но депутаты или активисты, ранее связанные с другими политическими силами, в том числе оппозиционными. К примеру, одним из них стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев , избранный в прошлый состав парламента от ЛДПР.

"Это мое первое участие в предварительном голосовании, где я намерен победить, как и на выборах в Государственную думу", - объявил кандидат, названный на сайте правящей партии как сторонник "Единой России".

"Технологический момент"

"Газета.Ru" пообщалась с рядом парламентариев и гражданских активистов, которые также решили сменить свою партию на "Единую Россию". Большинство из них объяснили свое решение большей эффективностью работы в партии власти.

"Справедливая Россия" не дает тех возможностей для управления и принятия решений, которые можно получить, работая с фракцией, представляющей большинство. Эффективность работы депутата в "Справедливой России" многократно ниже, чем работа депутата во фракции "Единая Россия". Для меня "Справедливая Россия" стала вынужденной площадкой, чтобы принять участие в выборах прошлого созыва. Смысла продолжать со "Справедливой Россией" нет. Это чисто технологический момент", - сказал парламентарий.

В свою очередь, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев указал, что участвует в праймериз "Единой России" как беспартийный кандидат. По его словам, только партия власти дает такую возможность.

"Единая Россия" - единственная платформа, которая мне как беспартийному депутату дает возможность участвовать в подобном мероприятии и понять отношение людей ко мне. ЛДПР я отдал 10 лет жизни и не стану обсуждать внутренние вопросы. Мой уход из партии - это внутреннее решение, которое было принято непросто", - добавил депутат.

В то же время, еще один депутат заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев решил пойти на праймериз "Единой России", предварительно покинув "Партию пенсионеров".

В пресс-службе парламентария пояснили, что он предлагал множество проектов социальной направленности, однако они не смогли пройти через парламент.

"На данный момент он беспартийный депутат и участвует в праймериз "Единой России", чтобы вновь продвинуть свои инициативы, рассчитывая на их поддержку в рамках фракции. Кроме того, Зяблицев считает, что в "Единой России", в целом, будет проще решать вопросы для жителей округа, чем это было в "Партии пенсионеров", - отметили в пресс-службе депутата.

При этом действующий депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус , покинувшая ЛДПР, по спискам которой прошла в парламент, заявила, что пошла на праймериз "Единой России", чтобы баллотироваться в Госдуму.

"Со временем у людей меняются политические взгляды, и мои изменились. Дело не в личностях в ЛДПР, а просто у меня поменялись политические взгляды. На праймериз "Единой России" я пошла, потому что это большая команда. Основная работа депутата любого уровня - обращение граждан, и я вижу в "Единой России" самую эффективную команду для этого", - указала Юстус.

Выбор в пользу "Единой России" сделал и бывший коммунист, депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер . По его словам, он был исключен из КПРФ за отказ от поддержки кандидатуры "московского банкира" в качестве губернатора области, а также несогласие с соглашательской позицией партии, которая во многом не отвечает требованием избирателей.

"Единую Россию" я воспринимаю как партию президента. Слышал много критики, ну так давайте придем туда и скажем, здесь неправильно и надо делать так и так. Сегодня много проблем, в одиночку с этим я не справлюсь, по многим вопросам я и раньше все равно шел договариваться с "Единой Россией" - весь бюджет проходит через их фракцию и как большинство они принимают те или иные решения", - заявил депутат.

Бывший кандидат от Партии роста на муниципальных выборах Литейного округа Санкт-Петербурга Илона Ханина также пошла на праймериз партии власти, но не считает, что есть разница, от какой партии идти на выборы.

"Я вступила в партию в конце прошлого года по идеологическим причинам. Собственно, в праймериз я решила участвовать, потому что появилась такая возможность. Жители Центрального района Санкт-Петербурга много обращаются ко мне как к юристу и активисту, мне приходится периодически писать запросы и обращения, а также ходить в различные инстанции. Я решила, что лучше все это делать не как активный гражданин, а как член законодательного собрания города", - подчеркнула Ханина.

"Родину и партию не меняем"

При этом ключевые соперники "Единой России" на предстоящих выборах в лице ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" не лучшим образом оценивают переход своих бывших сторонников в партию власти. Как заявили "Газете.Ru" в пресс-службе коммунистов, в партии существуют определенные правила и дисциплина на уровне заксобраний регионов или же в Госдуме.

"Человек, меняющий убеждения и взгляды в течении своей работы, в первую очередь, теряет расположение избирателей, потому что бегать туда-сюда по фракциям или по партиям не делает никому никаких преференций. Была такая фраза: "родину, партию - не меняем", поэтому КПРФ категорически плохо относится к таким инцидентам. Понятно, тут нет никаких дисциплинарных воздействий, если человек ушел. Но, конечно, к этому никто хорошо не относится", - указали в КПРФ.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что инциденты с переходом тех или иных депутатов в другие структуры не радуют, так как партия очень плохо относится к подобным "предателям".

"Это говорит о кадровой скамейке других партий, у которых нет своих людей, и они готовы подбирать, как говорил Владимир Вольфович Жириновский , мусор из других партий. То есть тех, от кого мы сами избавляемся, они забирают себе. К примеру, в "Справедливой России" очень много бывших сотрудников аппарата и экс-депутатов ЛДПР. Причем все они уходили из партии при каких-то порочащих обстоятельствах", - добавили в пресс-службе либерал-демократов.

В то же время, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил "Газете.Ru", что в ситуации с "депутатами-перебежчиками" - приятного мало. Однако, по его мнению, тут есть и положительные стороны.