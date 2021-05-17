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Генконсул США на Урале покинула Екатеринбург

BFM.RUиещё 18
49 минут назад
Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает свою должность. Она опубликовала прощальное письмо.
Генконсул США на Урале опубликовала прощальное письмо
Фото: Посольство и консульства США в РФПосольство и консульства США в РФ
«Несмотря на то что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями», — говорится в обращении Сторроу на странице американского диппредставительства в Instagram.
Генконсул надеется на скорое возобновление в полном объеме работы консульства в Екатеринбурге.
Ранее США приостановили выдачу виз и обслуживание американских граждан в своем представительстве на Урале.
Политика,Екатеринбург,Соединенные Штаты,
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