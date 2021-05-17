Генконсул США на Урале опубликовала прощальное письмо

«Несмотря на то что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями», — говорится в обращении Сторроу на странице американского диппредставительства в Instagram.