"Потроллил": Захарова о стертых постах Хинштейна

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Ранее Хинштейн комментируя в Twitter разгоны митингов в поддержку Палестины, написал «Мусора — позор Израиля» и «Мусора — позор Парижа». Однако вскоре твиты были удалены.

Позднее депутат заявил , что это была намеренная провокация, чтобы поддеть политических оппонентов, которые возмущаются пресечением несанкционированных акций в России, но не обращают внимания на такие же ситуации на Западе.

Отвечая на вопрос, не скажутся ли данные высказывания на международных отношениях страны, Захарова сказала, что "к международной политике это отношения не имеет".

По ее мнению, что едва ли кто-то обращает внимание на посты иностранных депутатов, которые тоже иногда высказываются довольно резко.

"А так, ну он депутат, ему надо избираться. Он своей цели достиг, вот о нем пишут", - заключила российский дипломат.

По ее словам, Хинштейн просто хотел взбудоражить людей.