В Госдуме раскрыли способ победить бедность в России

Она также подчеркнула, что государство должно поддерживать сельское хозяйство. «Сюда нужна серьезная поддержка, государственная и финансовая. Следовательно, нет рабочих мест и нет зарплат. Та зарплата, которая есть, она преимущественно низкая — максимум 25 тысяч. Молодежь, которая оканчивает вузы, не может найти работу по профессии. Когда будет собственное производство, когда руководство страны выполнит обещание по 25 миллионам высокопроизводительных рабочих мест, вот тогда мы получим рост зарплат, налоговых поступлений, пенсий и потребительского спроса», — добавила Ганзя.