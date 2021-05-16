Сатановский назвал «идиотским» российский список недружественных стран

Политолог Евгений Сатановский раскритиковал создателей «идиотского списка» недружественных России стран. По его мнению, созданный перечень подставляет «шефа» на международной арене.

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«Опять наш медведь, от которого ужасов ждали, чижика съел... "Список" из двух стран, из которых одна - главный игрок против нас и организатор всех наших проблем, а другая такая не пришей кобыле хвост... Это же надо было кому-то додуматься, чехов к американцам добавить в совершеннейше идиотский в результате этого "список"... Выпимши, что ли, кто из начальства был? Или вторую страницу потерял - под стол улетела, там до сих пор и лежит, позабытая, позаброшенная?», - написал Сатановский в Телеграме.

По его мнению, в список недружественных России могли бы войти Болгария, Румыния, Польша, Словакия, Британия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Украина и Молдавия.

При этом народы этих стран страдать не должны: санкции должны применяться исключительно к государственным органам.

«Американо-чешский список на двоих игроков - это как знаменитая колбаса из конины и рябчика, в пропорции 1:1 - один конь, один рябчик. Как в доску пьяный Ельцин, писающий в Ирландии на колесо самолёта или дирижирующий в Германии оркестром. Порядок величин один. И если это непонятно, пускай начальство команду свою меняет и гонит её к чёртовой матери. Совсем охренели, бестолочи, шефа подставлять...» - подытожил Сатановский.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в России создан список недружественных государств. Первыми в него попали США и Чехия. Дипломаты этих стран не смогут нанимать на работу россиян. Вашингтон неоднократно вводил санкции против России, последний раз это произошло в апреле нынешнего года. Прага бездоказательно обвинила Россию в организации взрывов на военных складах во Врбетице и выслала российских дипломатов.