Сатановский назвал «идиотским» российский список недружественных стран

«Опять наш медведь, от которого ужасов ждали, чижика съел... "Список" из двух стран, из которых одна - главный игрок против нас и организатор всех наших проблем, а другая такая не пришей кобыле хвост... Это же надо было кому-то додуматься, чехов к американцам добавить в совершеннейше идиотский в результате этого "список"... Выпимши, что ли, кто из начальства был? Или вторую страницу потерял - под стол улетела, там до сих пор и лежит, позабытая, позаброшенная?», - написал Сатановский в Телеграме.
«Американо-чешский список на двоих игроков - это как знаменитая колбаса из конины и рябчика, в пропорции 1:1 - один конь, один рябчик. Как в доску пьяный Ельцин, писающий в Ирландии на колесо самолёта или дирижирующий в Германии оркестром. Порядок величин один. И если это непонятно, пускай начальство команду свою меняет и гонит её к чёртовой матери. Совсем охренели, бестолочи, шефа подставлять...» - подытожил Сатановский.