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Сатановский назвал «идиотским» российский список недружественных стран

Майк Габриелян
33 минуты назад
Политолог Евгений Сатановский раскритиковал создателей «идиотского списка» недружественных России стран. По его мнению, созданный перечень подставляет «шефа» на международной арене.
Сатановский назвал «идиотским» российский список недружественных стран
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Опять наш медведь, от которого ужасов ждали, чижика съел... "Список" из двух стран, из которых одна - главный игрок против нас и организатор всех наших проблем, а другая такая не пришей кобыле хвост... Это же надо было кому-то додуматься, чехов к американцам добавить в совершеннейше идиотский в результате этого "список"... Выпимши, что ли, кто из начальства был? Или вторую страницу потерял - под стол улетела, там до сих пор и лежит, позабытая, позаброшенная?», - написал Сатановский в Телеграме.
По его мнению, в список недружественных России могли бы войти Болгария, Румыния, Польша, Словакия, Британия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Украина и Молдавия.
При этом народы этих стран страдать не должны: санкции должны применяться исключительно к государственным органам.
«Американо-чешский список на двоих игроков - это как знаменитая колбаса из конины и рябчика, в пропорции 1:1 - один конь, один рябчик. Как в доску пьяный Ельцин, писающий в Ирландии на колесо самолёта или дирижирующий в Германии оркестром. Порядок величин один. И если это непонятно, пускай начальство команду свою меняет и гонит её к чёртовой матери. Совсем охренели, бестолочи, шефа подставлять...» - подытожил Сатановский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России создан список недружественных государств. Первыми в него попали США и Чехия. Дипломаты этих стран не смогут нанимать на работу россиян. Вашингтон неоднократно вводил санкции против России, последний раз это произошло в апреле нынешнего года. Прага бездоказательно обвинила Россию в организации взрывов на военных складах во Врбетице и выслала российских дипломатов.
По данным СМИ, в список недружественных государств вскоре могут попасть Польша, Литва, Латвия, Эстония, Британия, Канада, Украина и Австралия.
Политика,Евгений Сатановский,Россия,
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