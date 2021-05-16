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На фасад здания Госдумы вернули букву "А"

ТАСС
3 часа назад
Буква "А", упавшая в субботу с фасада здания Госдумы на Охотном ряду, возвращена на место, передает корреспондент ТАСС.
На фасад здания Госдумы вернули упавшую букву
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru
Таким образом, надпись "Государственная дума" на фасаде здания нижней палаты парламента восстановлена в прежнем виде.
Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, буква "А" из окончания в слове "Государственная" на фасаде Госдумы сорвалась из-за очень сильного ветра, для исправления ситуации были вызваны специалисты.
Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управления делами президента РФ.
Политика,Елена Крылова,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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