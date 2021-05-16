«Это бред тяжелобольного человека". Зюганов о словах Чубайса о Советском Союзе

Лидер партии напомнил, что в его детстве образование и питание в школах были бесплатными. Кроме этого, любой ребенок мог посещать кружки и секции. А вот с 1991 года, по словам Зюганова, страна потеряла 24 миллиона человек. «Это все на совести таких, как Чубайс», — добавил глава КПРФ.