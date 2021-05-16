«Это бред тяжелобольного человека". Зюганов о словах Чубайса о Советском Союзе

Глава КПРФГеннадий Зюганов резко отреагировал на слова спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о Советском Союзе. Он считает, что политик лишен чувства ответственности и благодарности.
До этого Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова».
«Это бред тяжелобольного человека. Понимаешь, это мне напоминает „пунктуальную“ шизофрению. Человек, который лишен всякого чувства ответственности и благодарности», — заявил Зюганов «Комсомольской правде».
Лидер партии напомнил, что в его детстве образование и питание в школах были бесплатными. Кроме этого, любой ребенок мог посещать кружки и секции. А вот с 1991 года, по словам Зюганова, страна потеряла 24 миллиона человек. «Это все на совести таких, как Чубайс», — добавил глава КПРФ.