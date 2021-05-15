Экс-советник президента США нашел способ «потрясти Кремль»

«Молдавия, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к таянию. Якобы независимое Приднестровье, изобретение России, существует отдельно от Молдавии только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение международного внимания к этой аномалии, возникшей после окончания холодной войны, потрясло бы Кремль. Новое решительное правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», - написал Болтон.