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Экс-советник президента США рассказал, как можно «потрясти Кремль»

Майк Габриелян
28 минут назад
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон нашел способ повлиять на Москву и «потрясти Кремль». Для этого он предложил разморозить молдавско-приднестровский конфликт. Об этом Болтон написал в своей колонке в National Review.
Экс-советник президента США нашел способ «потрясти Кремль»
Фото: ReutersReuters
Болтон заявил, что надо обратить внимание на Приднестровье, чтобы "сдержать вопиющие трансграничные военные действия Москвы".
«Молдавия, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к таянию. Якобы независимое Приднестровье, изобретение России, существует отдельно от Молдавии только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы. Простое привлечение международного внимания к этой аномалии, возникшей после окончания холодной войны, потрясло бы Кремль. Новое решительное правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», - написал Болтон.
По мнению Болтона, Вашингтон также должен «дать отпор России» в Абхазии и Южной Осетии. Тем самым США вернут влияние на «серую зону», возникшую после распада СССР и Варшавского договора. Победа над Москвой будет достигнута, когда она перестанет сдерживать «трансграничные военные действия» НАТО, а соседние с Россией страны войдут в альянс.
Как сообщал ранее «Рамблер», в Госдуме рассказали, почему США продолжают вести себя как мировой жандарм, одержимый идеей собственной гегемонии и исключительности.
Политика,Джон Болтон,НАТО,Госдума,Москва,Соединенные Штаты,
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