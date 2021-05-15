В партии Медведчука заявили о скатывании Украины в диктатуру

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от киевского режима остановить политический террор и скатывание к диктатуре. Об этом сообщается на сайте партии.

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«Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла», - заявили в ОПЗЖ.

Там отметили, что уже первые слушания по так называемому «делу Медведчука» показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Однако представителей режима это не смутило, они оказывают давление на суд и хотят превратить оппозиционеров в политзаключенных-заложников.

«Украинская власть скатывается к откровенной диктатуре. Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников – подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века», - сказано в заявлении.

Партия потребовала от киевского режима остановить политический террор против оппозиции, соблюдать Конституцию, права человека и гражданина.

«Обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. А не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния», - посоветовали в ОПЗЖ.

Ранее «Рамблер» сообщал, что решения суда по делу украинских политиков-оппозиционеров из ОПЗЖ еще нет, однако «секретар Радбезу» уверен, что подозреваемых отправят в тюрьму, а в будущем обменяют.

«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», - сказал представитель режима.